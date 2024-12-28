مجموعة قرصنة مؤيدة لروسيا تتبنى هجوما إلكترونيا على إيطاليا

أعلنت وكالة الأمن الإلكتروني في إيطاليا أن قراصنة استهدفوا نحو 10 مواقع إلكترونية رسمية في البلاد اليوم، من بينها مواقع وزارة الخارجية ومطاري ميلانو، مما أدى إلى توقفها عن العمل موقتا.وأعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية الموالية لروسيا المعروفة باسم نو نيم 057 (16) مسؤوليتها عن الهجوم عبر تطبيق تيليغرام، قائلة إن "كارهي روسيا (في إيطاليا) حصلوا على رد إلكتروني مستحق".وقال متحدث باسم وكالة الأمن الإلكتروني الإيطالية إنه من المنطقي أن تكون المجموعة الموالية لروسيا على صلة بالهجوم.وأعلن المتحدث أن الوكالة قدمت مساعدة سريعة للمؤسسات والشركات المستهدفة وتم "تخفيف" تأثير الهجوم في أقل من ساعتين.وذكر متحدث باسم الشركة المشغلة لمطاري ليناتي ومالبينسا في ميلانو أن الهجوم الإلكتروني لم يسبب أي تعطيل للرحلات الجوية في المطارين.