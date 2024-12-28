بعد تحطم الطائرة الأذربيجانية... شركات طيران تعلّق رحلاتها إلى روسيا

علّقت شركات نقل جوي رحلاتها الى مدن روسية عقب تحطم طائرة للخطوط الأذربيجانية في غرب كازاخستان، في حادث ترجح تقارير أن يكون ناجما عن إطلاق صاروخ دفاع جوي روسي.



وأعلنت شركة الخطوط الجوية في تركمانستان السبت إلغاء "الرحلات الدورية عشق آباد-موسكو-عشق آباد من 30 كانون الأول 2024 حتى 31 كانون الثاني 2025"، من دون تقديم تفاصيل بشأن الأسباب.



وألغت "فلاي دبي" الإماراتية رحلاتها الى مدينتي مينيرالني فودي وسوتشي في جنوب روسيا من 27 كانون الأول حتى الثالث من كانون الثاني.



كما أعلنت "العال" الإسرائيلية الخميس تعليق رحلاتها الى روسيا لمدة أسبوع بسبب وضع "المجال الجوي الروسي".



أما الشركة الكازاخستانية فعلّقت رحلاتها الى مدينة يكاترينبورغ حتى نهاية كانون الثاني.



وتحطمت طائرة "إمبراير 190" للخطوط الجوية الأذربيجانية في غرب كازاخستان الأربعاء أثناء رحلة بين باكو وغرونزي عاصمة جمهورية الشيشان. وأسفر الحادث عن مقتل 38 شخصا من أصل 67 كانوا على متن الطائرة المنكوبة.