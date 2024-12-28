خطف زعيم ديني بارز في مالي

خطف مسلحون مجهولون الجمعة زعيما دينيا بارزا في مالي قرب الحدود الموريتانية، في منطقة تنشط فيها الجماعات الجهادية، وفق ما ذكر مصدر مقرب من عائلته ومصدر أمني لوكالة فرانس برس السبت.



وأمادو هادي تال، هو زعيم الطريقة التيجانية، أحد التيارات الصوفية الرئيسية في غرب أفريقيا، ويدعو إلى نبذ العنف في خطاباته.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الخطف حتى صباح السبت.



وقال مصدر مقرب من عائلته لوكالة فرانس برس إن "موكبا من ثلاث من سياراته كان عائدا من زيارة، أخلى المسلحون سبيل الجميع باستثنائه".



وأكد مصدر أمني مالي حادثة الاختطاف، مؤكدا أن "كل الجهود" بذلت "للعثور عليه".