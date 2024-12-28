وفد ليبي في دمشق ناقش قضايا الهجرة والطاقة مع قائد الإدارة السورية الجديدة

إلتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وفدا ممثلا للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وناقش الطرفان العلاقات الدبلوماسية ومسائل الطاقة والهجرة، في إطار حركة دبلوماسية نشطة تشهدها العاصمة السورية منذ سقوط بشار الأسد.



وخلال مؤتمر صحافي في قصر الشعب بدمشق، قال وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بعد لقائه الشرع: "عبرنا...عن دعمنا الكامل للسلطات السورية في نجاح المرحلة الانتقالية الهامة".



وأكّد الطرفان "على أهمية التنسيق والتعاون المشترك...خصوصا في الملفات ذات الطابع الأمني والعسكري"، وفق اللافي، بالإضافة إلى "مناقشة أوجه التعاون في مجالات مختلفة متعلقة بملف الطاقة والتبادل التجاري بين البلدين" و"ملف الهجرة غير الشرعية".