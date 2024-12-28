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وفد ليبي في دمشق ناقش قضايا الهجرة والطاقة مع قائد الإدارة السورية الجديدة

أخبار دولية
2024-12-28 | 08:05
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وفد ليبي في دمشق ناقش قضايا الهجرة والطاقة مع قائد الإدارة السورية الجديدة
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وفد ليبي في دمشق ناقش قضايا الهجرة والطاقة مع قائد الإدارة السورية الجديدة

إلتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وفدا ممثلا للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وناقش الطرفان العلاقات الدبلوماسية ومسائل الطاقة والهجرة، في إطار حركة دبلوماسية نشطة تشهدها العاصمة السورية منذ سقوط بشار الأسد. 
     
وخلال مؤتمر صحافي في قصر الشعب بدمشق، قال وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بعد لقائه الشرع: "عبرنا...عن دعمنا الكامل للسلطات السورية في نجاح المرحلة الانتقالية الهامة". 
     
وأكّد الطرفان "على أهمية التنسيق والتعاون المشترك...خصوصا في الملفات ذات الطابع الأمني والعسكري"، وفق اللافي، بالإضافة إلى "مناقشة أوجه التعاون في مجالات مختلفة متعلقة بملف الطاقة والتبادل التجاري بين البلدين" و"ملف الهجرة غير الشرعية". 
 

ولا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها دوليا مقرّها في العاصمة طرابلس، وأخرى منافسة في الشرق تحظى بدعم المشير خليفة حفتر.
     
وكانت سلطات شرق ليبيا أعادت في آذار من العام 2020 فتح سفارة ليبية في دمشق بعد ثماني سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وسوريا. 
     
وأعلن الوزير السبت أنه سيتم "رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين" بحيث ستعين طرابلس "قريبا سفيرا دائما ومقيما هنا في دمشق". وقال: "السفارة موجودة، واليوم حضر معي الاجتماع القائم بالأعمال ونحن نسعى إلى أن يكون هناك سفير دائم". 
     
وليس واضحا ما إذا كان القائم بالأعمال قد عيّن حديثا اثر سقوط الأسد. 
     
ونشرت وكالة الأنباء السورية سانا السبت صورا للشرع مع رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، بدون تفاصيل حول المحادثات التي عقدت بينهما.
 

أخبار دولية

أحمد الشرع

سوريا

ليبيا

وليد اللافي

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