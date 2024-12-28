بوتين يعتذر لرئيس أذربيجان بعد حادث تحطم الطائرة "المأساوي"

اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت لرئيس أذربيجان إلهام علييف عما وصفه الكرملين بأنه "حادث مأساوي" وقع في المجال الجوي الروسي وتضمن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في قازاخستان يوم 25 كانون الأول.



وقال الكرملين إنه "بينما كانت الطائرة تحاول الهبوط في جروزني في الشيشان كانت طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم روسيا وتصدت قوات الدفاع الجوي الروسية للهجمات."