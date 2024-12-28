الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق "سريع ومستقل" في تحطم الطائرة الأذربيجانية

دعا الاتحاد الاوروبي الى تحقيق "سريع ومستقل" في تحطم الطائرة الأذربيجانية، بعدما إعتبرت الولايات المتحدة أن الحادث قد يكون ناجما عن صاروخ روسي مضاد للطائرات.



وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس عبر منصة اكس: "أدعو الى تحقيق دولي سريع ومستقل"، معتبرة أن المعلومات التي ترجح إصابة الطائرة بنيران روسية هي "تذكير عنيف" بما حصل للطائرة الماليزية (الرحلة ام اتش17) التي أسقطها صاروخ أطلقه متمردون موالون لموسكو فوق أوكرانيا في 2014.