الآلاف يتظاهرون في تركيا للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة اليوم للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، مرددين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة ولوحوا بأعلام المعارضة والعلم الوطني.



وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في عام 2025 سيكون 22104 ليرات تركية (630.28 دولارا)، بزيادة 30 بالمئة عن عام 2024. وأوضحت الحكومة أن المعدل جرى تحديده للحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم.



ودعا العمال الأتراك، الذين يواجهون أزمة مستمرة في تكاليف المعيشة مع تضخم سنوي متوقع بنسبة 45 بالمئة هذا العام، إلى زيادة إجمالية بأكثر من 70 بالمئة.



ودعا حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا الى مظاهرات اليوم السبت، قائلا إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "فقدت الاتصال بواقع تركيا".



وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".



وشهد عاما 2022 و2023 رفعا إضافيا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب زيادة التضخم.