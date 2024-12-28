مصر تعلن أنها أجرت بنجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس

أعلنت مصر أنها أجرت بنجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس.



وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس "نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بعبور سفينتين من المجرى الملاحي الجديد للقناة بعد انتهاء أعمال التكريك بالمشروع".