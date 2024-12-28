تظاهرة معارضة للحكومة في جورجيا قبل تنصيب الرئيس الجديد

تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين لأوروبا والمعارضين للحكومة في العاصمة الجورجية تبليسي السبت، عشية تنصيب الرئيس الجديد الذي ترفض المعارضة تعيينه.



وشكل المحتجون سلسلة بشرية على امتداد نهر في وسط تبليسي وقد اتشح بعضهم بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي. ورفع آخرون لافتات تطالب بـ"تحرير السجناء السياسيين"، وفق مراسلي وكالة فرانس برس في المكان.



وتتخبط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 تشرين الأول وفاز بها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية تشرين الثاني، أصدرت الحكومة قرارًا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.



ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا تظاهرات احتجاجية منتظمة تفرقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.



ومن المرتقب أن ينصب الأحد الرئيس الجديد للبلد ميخائيل كافيلاشفيلي الموالي للحزب الحاكم والمعروف بمواقفه المتشددة والمناوئة للغرب.