الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "مقذوفين" أطلقا من شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "مقذوفين" أطلقا من شمال غزة السبت، فيما يواصل الجيش هجومه الواسع في شمال القطاع الفلسطيني المدمر.



وقال الجيش إنه "بعد دوي صفارات الإنذار في الساعة 16,14 (14,14 ت غ) في مناطق القدس والنقب وهاشفيلا، اعترضت القوات الجوية الإسرائيلية مقذوفين عبرا إلى الأراضي الإسرائيلية من شمال غزة".