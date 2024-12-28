الحوثيون يشنون هجومًا جديدًا على إسرائيل وغارتان على شمال اليمن

أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم صاروخي على إسرائيل السبت تلته غارتان جديدتان منسوبتان للولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا محافظة حجة في شمال اليمن.



وأشار الحوثيون في بيان عسكري إلى أنهم استهدفوا قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب جنوب إسرائيل "بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2"، مؤكدين أنه "أصاب هدفه بنجاح".



وقال البيان: "نؤكد للشعب اليمني استمرارنا في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".



وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.