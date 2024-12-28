وزير الخارجية السوري: نتطلع لبناء علاقات إستراتيجية مع مصر

أعلن وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني في منشور على منصة إكس اليوم السبت أن الحكومة تتطلع إلى بناء "علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".