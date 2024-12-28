هجمات سيبرانية لمجموعة روسية تستهدف الخارجية الإيطالية ومطاري ميلانو

فتح تحقيق في هجمات سيبرانية تبنّتها مجموعة مؤيّدة لروسيا استهدفت عدّة مواقع إلكترونية في إيطاليا، لا سيّما تلك التابعة لمطاري ميلانو ووزارة الخارجية الإيطالية، وفق ما أعلنت الشرطة الإيطالية السبت.



واستهدفت الهجمات مواقع الإنترنت التابعة للخارجية الإيطالية ومطاري مالبنسا وميلانو-ليناته وأنظمة النقل في مدينة سيينا وتورينو، بحسب ما كشفت الشرطة الوطنية المتخصّصة بالأمن السيبراني.



وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني للصحافيين "إنه الهجوم الثالث من نوعه (على وزارة الخارجية) خلال الأيام الثلاثة الماضية".



وأضاف "من المؤكد أن هجوم اليوم روسي المصدر".



وأعلن تاياني أنه أمر بإنشاء إدارة جديدة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي داخل الوزارة و"رفع مستوى الأمن" في سفارات إيطاليا.