بوتين يدعو إلى تحقيق "موضوعي وشفاف" في تحطم الطائرة الأذربيجانية

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت ان التحقيق في سبب تحطم الطائرة الأذربيجانية في كازاخستان، الذي قد يكون بحسب واشنطن وخبراء غربيين عائدا إلى ضربة صاروخية روسية مضادة للطائرات، يجب أن يكون "موضوعيا وشفافا".



وقال بوتين لنظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف خلال مكالمة هاتفية بحسب بيان للكرملين "اللجنة الحكومية الكازاخستانية المكلفة التحقيق في كل تفاصيل الحادثة ستستدعي خبراء روسا وأذربيجانيين وبرازيليين هذا العمل الذي سينفّذ على أراضي كازاخستان سيكون موضوعيا وشفافا".