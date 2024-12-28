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الشرطة الفنلندية تحتجز ناقلة يشتبه بتخريبها كابلا في بحر البلطيق

أخبار دولية
2024-12-28 | 13:23
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الشرطة الفنلندية تحتجز ناقلة يشتبه بتخريبها كابلا في بحر البلطيق
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الشرطة الفنلندية تحتجز ناقلة يشتبه بتخريبها كابلا في بحر البلطيق

أعلنت فنلندا السبت أن شرطتها احتجزت الناقلة النفطية "إيغل إس" المشتبه في انتمائها إلى "أسطول الظل" الروسي وتسببها في تخريب كابل كهرباء في بحر البلطيق، واقتادتها إلى ميناء لإجراء تحقيق. 
     
وقالت الشرطة في بيان "سببُ هذا النقل هو أن مكتب التحقيقات الوطني احتجز السفينة إيغل إس... ويوفر الموقع الجديد إمكانيات أفضل لإجراءات التحقيق".
     
أشارت الشرطة الفنلندية إلى أن السفينة التي ترفع علم جزر كوك الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، جاءت من روسيا. 
     
و"أسطول الظل" هو تعبير يستخدم للإشارة إلى سفن منخرطة في عمليات تشكل انتهاكا للحظر المفروض على نقل النفط الروسي ومشتقاته.
     

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