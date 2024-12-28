رئيس وزراء قطر يستقبل وفدا من حماس لبحث مفاوضات وقف النار في غزة

استقبل رئيس الوزراء القطري وفدا من حركة حماس في الدوحة السبت لبحث التوصل إلى اتفاق "واضح وشامل" لوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أعلنت الدوحة.وأجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني محادثات مع وفد من حماس برئاسة المسؤول الكبير في الحركة خليل الحية، وفق ما قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان.ومن غير المعتاد أن يشارك الشيخ محمد الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية قطر، علنا في جهود الوساطة التي يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر.وذكر البيان أنه "جرى خلال المقابلة، استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل دفعها إلى الأمام بما يضمن الوصول إلى اتفاق واضح وشامل يضع حدا للحرب المستمرة في القطاع".وفي وقت سابق من الشهر، أعرب الشيخ عن تفاؤله بعودة "الزخم" إلى المحادثات بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.