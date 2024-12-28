البيرو تغلق حتى الأربعاء 91 ميناء بسبب أمواج عاتية

أعلنت السلطات في البيرو السبت أنّها أغلقت حتى الأربعاء المقبل 91 ميناء من أصل 121 وفرضت قيودا على وصول السكّان إلى الشواطئ وذلك بسبب أمواج عاتية تضرب السواحل الشمالية والوسطى للبلاد.



وشملت القيود خصوصا منع السفن السياحية وقوارب الصيد من مغادرة أيّ شاطئ أو ميناء في منطقة كالاو القريبة من العاصمة ليما والتي يقع فيها أكبر مرفأ في البلاد.



وقال المركز الوطني لعمليات الطوارئ على حسابه في منصة إكس إنّ "عدد الموانئ المغلقة حتى الأول من كانون الثاني 2025 على طول الساحل بأكمله رُفع إلى 91 ميناء بسبب استمرار أمواج غير عادية".



وكانت السلطات أعلنت في بادئ الأمر إغلاق 30 ميناء من الجمعة ولغاية الأربعاء بسبب هذه الأمواج الاستثنائية التي تتكوّن في عرض المحيط على بُعد آلاف الكيلومترات من الساحل ممّا يجعلها أخطر بكثير من الأمواج العادية التي تتكوّن على الشواطئ نتيجة الرياح.

