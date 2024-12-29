هزة أرضية بقوة 2,2 درجة في إمارة أم القيوين

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات هزة أرضية خفيفة بقوة 2,2 درجة في فلج المعلا في إمارة أم القيوين، دون أي تأثير، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).وذكرت الوكالة مساء السبت نقلا عن المركز الوطني للأرصاد أن "الهزة الأرضية التي تم تسجيلها في تمام الساعة 17:51 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، لم تكن محسوسة ويقتصر رصدها بالأجهزة فقط".