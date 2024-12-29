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كافيلاشفيلي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجورجيا في ظل أزمة سياسية
أخبار دولية
2024-12-29 | 03:39
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كافيلاشفيلي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجورجيا في ظل أزمة سياسية
أدى ميخائيل كافيلاشفيلي الموالي للحزب الحاكم اليمين الدستورية الأحد، رئيسا جديدا لجورجيا خلفا للرئيسة المنتهية ولايتها والمؤيدة للاتحاد الأوروبي سالومي زرابيشفيلي، في حلقة جديدة من الأزمة السياسية المستمرّة منذ شهرين.
وأدّى لاعب كرة القدم السابق المعروف بمواقفه المحافظة والمناهضة للغرب، اليمين أمام البرلمان، بعيد إعلان زورابيشفيلي أنّها ستغادر القصر الرئاسي، مع تعهدها بمواصلة النضال لكونها "الرئيسة الشرعية الوحيدة" للبلاد.
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