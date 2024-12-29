كوريا الشمالية ستعتمد استراتيجيتها "الأشد" صرامة حيال الولايات المتحدة

ستعتمد كوريا الشمالية استراتيجيتها "الأشد" صرامة حيال الولايات المتحدة، الدولة "الأكثر رجعية" في العالم، في ختام اجتماع للحزب الحاكم، حسبما أفادت الوكالة الرسمية الأحد.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنّ اجتماعا كبيرا لحزب العمّال برئاسة كيم جون أون، أُقيم من الإثنين إلى الجمعة، قبيل العام الجديد الذي عادة ما يلقي الزعيم الكوري الشمالي خطابا في مطلعه.



وأضافت الوكالة في تقرير بالإنكليزية عن المناقشات، أنّ "الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر رجعية، وتعتبر معاداة الشيوعية سياسة دولة ثابتة".



كذلك، انتقد الحزب العلاقات الآخذة في التقارب بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، معتبرا أنّ هؤلاء الشركاء الثلاثة أصبحوا "تكتلا عسكريا نوويا هدفه العدوان".



ووصف كوريا الجنوبية بأنّها "مركز متقدّم معادٍ للشيوعية تابع للولايات المتحدة" في المنطقة.

