حزب مؤيد للأكراد ينقل عن أوجلان قوله إن تعزيز التقارب مع الأتراك "مسؤولية تاريخية"

أبلغ الزعيم الكردي عبدالله أوجلان وفدا من حزب "المساواة وديموقراطية الشعوب" زاره السبت في سجنه قرب اسطنبول، ان تعزيز الأخوة التركية الكردية هو "مسؤولية تاريخية"، مؤكدا استعداده للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة، بحسب ما أكد الحزب الأحد.



وجاء في بيان للحزب إن "إعادة تعزيز الأخوة التركية الكردية ليس مسؤولية تاريخية فحسب... لكن أيضا (مسألة) عاجلة لكل الشعوب"، وذلك غداة قيام اثنين من أعضائه بزيارة مؤسس حزب العمال الكردستاني الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة.