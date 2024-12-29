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الشرع لـ "العربية": تنظيم انتخابات قد يستغرق 4 سنوات...وسيتم حل "هيئة تحرير الشام"
أخبار دولية
2024-12-29 | 05:16
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الشرع لـ "العربية": تنظيم انتخابات قد يستغرق 4 سنوات...وسيتم حل "هيئة تحرير الشام"
أكد القيادي أحمد الشرع، قائد "هيئة تحرير الشام" و"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا أنه لا يعتبر نفسه محرر البلاد. ورأى أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه، معتبراً أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".
وأوضح في
مقابلة
مع العربية/الحدث، أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات. ولفت إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.
ورجح أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية".
أما عن حل الفصائل ومنها "هيئة تحرير الشام"، فقال "بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني".
كذلك، أفاد بأن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، وضمها لاحقا إلى القوات المسلحة الحكومية. وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم للبلاد.
إلى ذلك، أعرب عن أمله بأن ترفع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب العقوبات عن البلاد.
وفي ما يتعلق بالتصريحات السعودية الأخيرة، فاعتبر أنها كانت إيجابية جدا، وشدد على أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا. كذلك لفت إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا.
وعن إيران، أمل أن تعيد طهران حساباتها حول التدخلات في المنطقة، وتعيد النظر في سياساتها.
في حين، أكد أنه لا يريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها مع سوريا، مضيفا أن "روسيا ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة". كما اعتبر أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو.
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