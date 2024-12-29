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المرصد السوري: اعتقال نحو 300 شخص من عسكريين وموالين للجيش السوري خلال نحو أسبوع

أخبار دولية
2024-12-29 | 05:58
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المرصد السوري: اعتقال نحو 300 شخص من عسكريين وموالين للجيش السوري خلال نحو أسبوع
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المرصد السوري: اعتقال نحو 300 شخص من عسكريين وموالين للجيش السوري خلال نحو أسبوع


اعتقلت السلطات الجديدة في سوريا في أقل من أسبوع، قرابة 300 شخص من العسكريين في الجيش ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، بعدما أطلقت حملة لملاحقة "فلول ميلشيات" الرئيس المخلوع بشار الأسد.
     
من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم" في منطقة اللاذقية السبت، وعمليات توقيف مماثلة في حماة الخميس. وتحدثت الوكالة عن "مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر". 
     
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس عن "اعتقال نحو 300 شخص خلال أقل من أسبوع من دير الزور ودمشق وريفها وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس". 
     
وأوضح لفرانس برس أن من المعتقلين "عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران وعسكريين وضباط من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم قاموا بعمليات قتل وتعذيب". وأشار إلى أن هناك "أشخاص، بعضهم تبين أنه متورط في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة، وهذا أمر مرفوض تماما".
     
وأتى ذلك تعليقا على مقاطع فيديو متداولة تظهر عمليات قتل وإهانة لمعتقلين يُعتقد أنهم عسكريون سابقون أو مسلحون موالون للنظام. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحة هذه الأشرطة بشكل مستقل.
     
وأطلقت القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة الخميس عملية واسعة لملاحقة مرتبطين بالسلطات السابقة في محيط دمشق، واللاذقية وطرطوس (غرب)، وحمص (وسط). وأوضح عبد الرحمن "الحملة لا تزال مستمرة، لكن لم تعتقل حتى الآن شخصيات بارزة" باستثناء رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا.
     

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