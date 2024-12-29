ما لا يقل عن 10 أعاصير تضرب جنوب شرق الولايات المتحدة

ضربت ما لا يقل عن 10 أعاصير جنوب شرق الولايات المتحدة, ما أدى إلى تأخير أكثر من 700 رحلة جوية و إلغاء أكثر من 200 رحلة أخرى في جميع أنحاء البلاد.



وقد أدت الأعاصير إلى مقتل شخص واحد واصابة أربعة بالقرب من هيوستن.