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حكومة السودان ترفض تقريرا مدعوما من الأمم المتحدة خلص إلى انتشار المجاعة في البلاد
أخبار دولية
2024-12-29 | 07:16
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حكومة السودان ترفض تقريرا مدعوما من الأمم المتحدة خلص إلى انتشار المجاعة في البلاد
رفضت الحكومة السودانية الأحد تقريرا تدعمه الأمم المتحدة خلص إلى أن المجاعة انتشرت في خمس مناطق من البلاد التي مزقتها الحرب.
وأفاد التقرير المدعوم من الأمم المتحدة بأن المجاعة تتفشى في خمس مناطق على الأقل في السودان، وتطال على وجه الخصوص مخيمات اللاجئين والنازحين من الحرب المتواصلة منذ 20 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ورصد تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تفشي المجاعة "في خمس مناطق على الأقل في السودان"، متوقعا أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين الشهر الجاري وأيا 2025.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "حكومة السودان ترفض رفضا قاطعا وصف التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للوضع في السودان بالمجاعة".
ورأى البيان أن "النتائج التي أوردها التقرير هي تخمينية بالاساس"، متهما لجنة مراجعة المجاعة بالفشل الإجرائي ومن ناحية الشفافية.
أخبار دولية
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