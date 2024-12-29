الموساد اغتاله بواسطة قنبلة وضعت في غرفته... تحقيق اسرائيلي عن مقتل هنية

بثّت القناة الـ12 الإسرائيلية تحقيقا عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعنوان "الموساد في قلب طهران.. هكذا قتلت إسرائيل إسماعيل هنية في المجمع الأكثر حماية".



وقالت القناة إنّ الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر معلومات جديدة بشأن اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية.



وجاء في تفاصيل التحقيق، أن هنية رُصد وهو يرتاد الموقع ذاته في طهران مرات عدة ويبقى في الغرفة نفسها، وكان روتينه اليومي معروفا، وأنّ الموساد اغتاله بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد سواه.



وكشفت القناة عن أن ليلة اغتيال هنية تعطل مكيف غرفته، وهو ما كان سيؤدي لإلغاء المهمة، لكن الإيرانيين أصلحوه.