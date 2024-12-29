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استشهاد 7 فلسطينيين بغارة استهدفت مستشفى "الوفاء" في مدينة غزة

أخبار دولية
2024-12-29 | 08:16
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استشهاد 7 فلسطينيين بغارة استهدفت مستشفى &quot;الوفاء&quot; في مدينة غزة
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استشهاد 7 فلسطينيين بغارة استهدفت مستشفى "الوفاء" في مدينة غزة

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بأنه نقل سبعة فلسطينيين استشهدوا إثر غارة استهدفت مبنى مستشفى "الوفاء لرعاية المسنين والمعاقين حركيا" في حي الرمال في مدينة غزة.
     
وقال الدفاع المدني في بيان إنه "تم انتشال 7 شهداء وعدد من المصابين من بينهم عدد من الحالات الخطيرة جراء الاستهداف الإسرائيلي للطابق العلوي في مبنى مستشفى الوفاء" وسط غزة.
     
وأكد المدير العام لوزارة الصحة منير البرش إن المستشفى "تعمل بشكل جزئي لعلاج المعاقين حركيا"، موضحا أنه "تم تأهيل المستشفى للعمل بشكل لاستقبال مرضى ومصابين وأصبحت جاهزة للافتتاح في خلال الأيام القليلة المقبلة، لولا أنه تم استهدافها اليوم".
     
وفي بيان قال الجيش لإسرائيلي إن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ضربة دقيقة على إرهابيين من وحدة الدفاع الجوي التابعة لحماس في منطقة الشجاعية".
 

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