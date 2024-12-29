العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في كوريا الجنوبية

عثر على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في كوريا الجنوبية وأسفرت عن مقتل 179 شخصا من أصل 181 كانوا على متنها، وفق ما أعلن مسؤول حكومي.



وقال نائب وزير النقل جو جونغ-وان في مؤتمر صحفي: "بالنسبة إلى الصندوقين الأسودين، عثر على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة".





