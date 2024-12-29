الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق خمسة مقذوفات من شمال قطاع غزة نحو اسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو "خمسة مقذوفات" أطلقت من شمال قطاع غزة نحو اسرائيل الأحد.



وقال الجيش في بيان مقتضب إنه "اعترض قذيفتين، ومن المرجح أن البقية سقطت في مناطق مفتوحة".



وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إن طواقمها تتجه إلى المناطق التي وردت تقارير عن هجمات صاروخية نحوها.