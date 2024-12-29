توقيف سبعة مهربين بعد مقتل أربعة مهاجرين خلال عبورهم إلى جزر الكناري

أعلنت الشرطة الإسبانية، توقيف سبعة مهربين يشتبه في أنهم قتلوا أربعة مهاجرين في تشرين الثاني قبل وصول قاربهم إلى جزيرة إل هييرو في أرخبيل الكناري.



وقال الحرس المدني في بيان إن المهربين السبعة أوقفوا أثناء وجودهم في مركز إيواء للطوارئ في جزيرة تينيريفي.



وأكد الحرس المدني أن المتهمين "قادوا قاربا وصل إلى ميناء لا ريستينغا في جزيرة إل هييرو في 3 تشرين الثاني وعلى متنه 207 مهاجرين، ويُشتبه في أنهم قتلوا على متنه أربعة أشخاص قبل يومين من وصولهم إلى سواحل جزر الكناري".



وبدأت التحقيقات بعد شهادات أدلى بها ركاب القارب واصفين العبور بأنه "كابوس حقيقي".



وخلصت التحقيقات إلى أن القارب انطلق من غامبيا وتوقف في جزيرة باسول السنغالية، حيث استقله غالبية المهاجرين.



وبعد ثلاثة أيام من الإبحار، قرر ثلاثة من المهربين المسؤولين عن حفظ النظام في القارب، اتخاذ إجراءات انتقامية ضد عدد من المهاجرين.