مصرع سائح في هجوم قرش في البحر الأحمر

تسبب هجوم سمكة قرش في البحر الأحمر في مصر بمقتل سائح وإصابة آخر، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة المصرية.



وقال بيان للوزارة: "تعرض اثنان من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر".



ولم تعلن الحكومة المصرية جنسية الضحية.



وقررت السلطات إغلاق المنطقة ومنع السباحة ليومين، بعد الحادث الذي وقع بحسب الوزارة "بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة".