ماكرون يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ويؤكد ضرورة حماية الأقليات في سوريا

أفاد بيان لقصر الإليزيه السبت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على "الحاجة الملحة" لإيصال "مساعدات إنسانية ضخمة" إلى قطاع غزة الذي يواجه "وضعًا كارثيًا" و"خسائر بشرية لا تطاق".



ونقل بيان للرئاسة الفرنسية عن ماكرون قوله إنه "بعد 15 شهرًا من النزاع، أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى التوصل إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والسماح بوصول مساعدات إنسانية على نطاق واسع إلى سكان غزة".



وأوضح الإليزيه أن هذه التصريحات أدلى بها ماكرون خلال مكالمتين هاتفيتين، أجرى أولاهما الجمعة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وثانيتهما السبت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



ونقل البيان عن ماكرون تأكيده على "استعداد" فرنسا لمواصلة "الأعمال الإنسانية المشتركة" مع الأردن من أجل إيصال "المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة".