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179 قتيلًا وناجيين نتيجة حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية

أخبار دولية
2024-12-29 | 11:45
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179 قتيلًا وناجيين نتيجة حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية
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179 قتيلًا وناجيين نتيجة حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية

قتل 179 شخصًا على الأقل في تحطم طائرة عائدة لشركة جيجو للطيران كانت تنقل 181 شخصًا عند هبوطها في مطار جنوب غربي كوريا الجنوبية.

وأوضحت مديرية الإطفاء الكورية أنه تم انتشال ناجيين، كلاهما من أفراد الطاقم.

ويعتبر هذا أكبر حادث طيران خلف عددًا من القتلى على الإطلاق داخل كوريا الجنوبية منذ عام 1997.
 

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