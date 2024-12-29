علييف يطالب موسكو بالإعتراف بأنها أسقطت طائرة الركاب وبمعاقبة المسؤولين عن الحادث

رأى رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم الأحد أن طائرة الركاب التي تحطمت الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 38 شخصًا تضررت بسبب تعرضها للاستهداف من الأرض في روسيا بعد تفعيل الدفاعات الجوبة.



وقال إن البعض في روسيا كذب بشأن سبب الكارثة، مطالبًا موسكو بالاعتراف بأنها أسقطت الطائرة وبمعاقبة المسؤولين عن الحادث.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بعلييف معتذرًا عن "الحادث المأساوي".



وأقر بيان الكرملين بأن الدفاعات الجوية كانت نشطة لكن من دون الاعتراف بأن الطائرة أصيبت خطأ بصاروخ اطلقه الجيش الروسي، مكتفيةً بالإشارة إلى فتح تحقيق جنائي.



