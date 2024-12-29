إسرائيل تعلن مقتل 20 مسلحا فلسطينيا في الغارة على مستشفى كمال عدوان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت نحو 20 مسلحا فلسطينيا في خلال غارته على مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، ووصفها بأنها واحدة من "أكبر العمليات" التي ينفذها في القطاع.



وبدأ الهجوم على المستشفى الواقع في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة في وقت مبكر صباح الجمعة، وقالت منظمة الصحة العالمية إن آخر مرفق صحي كبير في المنطقة "صار خاليا" من المرضى والموظفين.



وأورد الجيش في بيان أنه "خلال العملية، تم القضاء على نحو 20 إرهابيا، وتم إبطال عبوات ناسفة قوية زرعها الإرهابيون".



وأضاف الجيش أنه احتجز مدير المستشفى حسام أبو صفية لافتا الى أنه يشتبه في انتمائه إلى حركة حماس.



وتابع: "هذه واحدة من أكبر العمليات للقبض على الإرهابيين التي أجريت في مكان واحد منذ بداية الحرب".



وقال الجيش الإسرائيلي أيضا "قاد محققون ميدانيون من الوحدة 504 عملية الاعتقال وأجروا مئات التحقيقات الميدانية لنقل 240 إرهابيا ينتمون إلى منظمتي الجهاد الإسلامي وحماس الإرهابيتين لمزيد من التحقيق في الأراضي الإسرائيلية".