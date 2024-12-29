توقيف مشتبه به على صلة بهجوم أسفر عن مقتل ضابط شرطة في جنوب إيران

أوقفت السلطات الإيرانية شخصا يشتبه في أنه على صلة بهجوم أسفر السبت عن مقتل ضابط شرطة في مدينة بندر لنجة الساحلية في محافظة هرمزغان في جنوب البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



وقالت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (إرنا) إنه "هجوم انتحاري" وتم اعتقال شخص على صلة بالهجوم.



وقال نائب حاكم المحافظة إحسان قمراني، للوكالة إن المهاجم "كان ينتمي إلى جماعات تكفيرية"، وهو مصطلح تستخدمه إيران ذات الغالبية الشيعية للإشارة إلى الجماعات الجهادية السنية.



ولم يتم تحديد دور الموقوف في الانفجار.

