بايدن: أميركا مستعدة لتقديم أي مساعدة لكوريا الجنوبية بعد سقوط طائرة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية لكوريا الجنوبية بعد حادث سقوط طائرة حصد أرواح العشرات.



وأضاف بايدن في بيان: "لكوننا حليفين مقربين، فإن الشعب الأمريكي لديه روابط صداقة عميقة مع الشعب الكوري الجنوبي ونعبر عن تعازينا للمتضررين من هذه المأساة. الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية".