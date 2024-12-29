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موسكو تتوعد "بالرد" بعد حجب وسائل إعلام روسية على تلغرام في دول أوروبية

أخبار دولية
2024-12-29 | 14:58
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موسكو تتوعد &quot;بالرد&quot; بعد حجب وسائل إعلام روسية على تلغرام في دول أوروبية
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موسكو تتوعد "بالرد" بعد حجب وسائل إعلام روسية على تلغرام في دول أوروبية

توعدت موسكو الأحد "بالرد" على الحجب الظاهر لوسائل إعلام رسمية روسية على منصة تلغرام للتواصل الاجتماعي في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، منددة بـ"إجراء رقابي".
     
ومنذ الأحد، يتعذر الوصول إلى قنوات تلغرام التابعة لوكالة الأنباء "ريا نوفوستي" وقنوات "روسيا " و"بيرفي كانال" و"إن تي في" التلفزيونية وحتى صحيفتي "إزفستيا" و"روسيسكايا غازيتا".
     
وذكرت وسائل الإعلام أنه تم الإبلاغ عن هذا الحجب بشكل خاص في فرنسا وبلجيكا وبولندا وهولندا واليونان وإيطاليا. 
     
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "المسح الممنهج لأي مصدر للمعلومات غير المرغوب فيها من الفضاء المعلوماتي مستمر".
     
ونددت بـ"حملة دائمة للقمع ضد وسائل الإعلام الروسية في جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا".
     
وأكدت أن "هذه الهجمات وغيرها من الهجمات المماثلة ضد وسائل الإعلام الخاصة بنا لن تمر بدون رد من روسيا".
     
وقالت: "نحتفظ بالحق في الرد بالطريقة نفسها"، منددةً بـ"إجراء رقابي سياسي" يتعارض مع الحقوق الأساسية.

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