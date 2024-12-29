60 قتيلًا على الأقل في حادث سير في إثيوبيا

قضى أكثر من 60 شخصًا في حادث سير في جنوب إثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحلية الأحد.



وقالت إدارة الصحة في إقليم سيداما عبر فيسبوك إن "حادث سير أودى بـ66 شخصًا حتى الآن"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وأضافت أن أربعة أشخاص آخرين يتلقون العلاج في مستشفى بونا العام المحلي.