وفاة جيمي كارتر الرئيس الأميركي السابق عن عمر ناهز 100 عام

توفي الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الحائز على جائزة نوبل للسلام عن عمر ناهز 100 عام، حسبما ذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن اليوم الأحد.