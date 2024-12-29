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وفاة جيمي كارتر الرئيس الأميركي السابق عن عمر ناهز 100 عام

أخبار دولية
2024-12-29 | 16:33
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وفاة جيمي كارتر الرئيس الأميركي السابق عن عمر ناهز 100 عام
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وفاة جيمي كارتر الرئيس الأميركي السابق عن عمر ناهز 100 عام

توفي الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الحائز على جائزة نوبل للسلام عن عمر ناهز 100 عام، حسبما ذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن اليوم الأحد.

أخبار دولية

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