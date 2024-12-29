مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء في حالة جيدة بعد جراحة في البروستاتا

أغلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه في حالة جيدة وفي كامل وعيه بعدما خضع لعملية "ناجحة" في البروستاتا.



وقال المكتب في بيان اليوم الأحد: "نقل رئيس الوزراء الآن إلى وحدة رعاية مركزة محمية تحت الأرض. ومن المتوقع أن يظل في المستشفى لمراقبة حالته في الأيام القليلة المقبلة".