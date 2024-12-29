ترامب: الشعب الأميركي يدين للرئيس كارتر "بالإمتنان"

نعى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 100 عام، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدين للراحل "بالامتنان".



وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "التحديات التي واجهها جيمي كرئيس جاءت في وقت محوري لبلدنا، وقد فعل كل ما في وسعه لتحسين حياة جميع الأميركيين. لهذا السبب، نحن جميعًا مدينون له بالامتنان".