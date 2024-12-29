بايدن: كارتر كان "رجل مبادىء وإيمان وتواضع"

نعى الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 100 عام، منوهًا بأنه "رجل مبادىء وإيمان وتواضع"، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة ستقيم جنازة رسمية لكارتر، رئيسها الديموقراطي بين العامين 1977 و1981.وقال بايدن وزوجته جيل في بيان إن "أميركا والعالم فقدا زعيمًا ورجل دولة ورجل عمل إنساني غير عادي... لكل من يبحث عن معنى أن يعيش المرء حياة ذات هدف ومعنى - الحياة الطيبة - عليه أن يدرس حياة جيمي كارتر، رجل مبادىء وإيمان وتواضع".