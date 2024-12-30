بايدن يعلن التاسع من كانون الثاني يوم حداد وطني على كارتر



أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أصدر مرسوما حدّد بموجبه التاسع من كانون الثاني المقبل يوم حداد وطني تكريما للرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي توفي الأحد عن مئة عام.



وفي المرسوم الذي نشرته الرئاسة على موقعها الإلكتروني يقول بايدن "أدعو الشعب الأميركي للتجمّع في هذا اليوم في أماكن العبادة الخاصة بهم لتكريم ذكرى الرئيس جيمس إيرل كارتر الابن"، مضيفا "أدعو شعوب العالم الذين يشاركوننا حزننا للانضمام إلينا" في تكريم ذكرى الرئيس الـ39 للولايات المتحدة.

وكان بايدن نعى الرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 100 عام، منوّها بـ"رجل مبادئ وإيمان وتواضع" ومؤكّدا أنّ الولايات المتحدة ستقيم جنازة رسمية لكارتر، رئيسها الديموقراطي بين العامين 1977 و1981.



وقال بايدن وزوجته جيل في بيان إنّ "أميركا والعالم فقدا زعيما ورجل دولة ورجل عمل إنساني غير عادي. (..) لكلّ من يبحث عن معنى أن يعيش المرء حياة ذات هدف ومعنى - الحياة الطيبة - عليه أن يدرس حياة جيمي كارتر، رجل مبادئ وإيمان وتواضع".



ولاحقا، وجّه بايدن خطابا إلى الأمة عبر التلفزيون من جزر فيرجن الأميركية قال فيه إنّ الرئيس الراحل "عاش حياة لا تقاس بالأقوال بل بالأفعال".



وأضاف: "انظروا فحسب إلى حياته وعمله. لقد عمل على استئصال الأمراض، ليس فقط في وطنه بل في جميع أنحاء العالم. لقد عمل من أجل السلام وعزّز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان وروّج للانتخابات الحرّة والنزيهة في جميع أنحاء العالم. لقد بنى بيديه مساكن للمشرّدين".

