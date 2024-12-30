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سيول تدرس إجراء عمليات تفتيش خاصة لأسطولها من طائرات بوينغ 737-800

أخبار دولية
2024-12-30 | 00:28
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سيول تدرس إجراء عمليات تفتيش خاصة لأسطولها من طائرات بوينغ 737-800
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سيول تدرس إجراء عمليات تفتيش خاصة لأسطولها من طائرات بوينغ 737-800

أعلنت كوريا الجنوبية أنّها تدرس إمكان إجراء عمليات تفتيش خاصة لطائرات بوينغ 737-800 العاملة في البلاد، وذلك غداة مقتل 179 شخصًا في كارثة تحطّم طائرة من هذا الطراز في مطار موان (جنوب غرب).

     

وقال رئيس مكتب سياسة الطيران في وزارة النقل الكورية الجنوبية، جو جونغ-وان، للصحافيين، إنّ "101 طائرة من طراز B737-800 تعمل حاليًا في كوريا الجنوبية.

 

وأضاف: “لذلك، فإنّنا ندرس الخيارات لإجراء عمليات تفتيش خاصة لطائرات B737-800.”

     

والأحد، لقي 179 شخصًا مصرعهم في تحطّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان آتية من بانكوك وعلى متنها 181 شخصا، في حادث لم ينج منه سوى شخصين ورجّحت السلطات أن يكون نتيجة اصطدام الطائرة بطيور ورداءة الطقس.

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