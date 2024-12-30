مدير منظمة الصحة العالمية: لوقف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة

طالب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بوقف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة بعد أن قصفت إسرائيل أحد المستشفيات وداهمت مستشفى آخر خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال في منشور على منصة إكس: "لقد أصبحت المستشفيات في غزة مرة أخرى ساحات للمعركة، والمنظومة الصحية تحت تهديد خطير.”

وأضاف "نكرر، أوقفوا الهجمات على المستشفيات.”

وشدد على حاجة الناس في غزة إلى الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأوضح أنّ العاملين في الخدمات الإنسانية يحتاجون إلى إتاحة المجال لهم لتقديم المساعدات الصحية.

وقال الجيش الإسرائيليّ إنّ مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كانوا الهدف من ضربة استهدفت مستشفى الوفاء في مدينة غزة الأحد، والتي قال الدفاع المدني الفلسطيني إنها أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.