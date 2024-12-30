حصيلة قتلى حادث السير في إثيوبيا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سير وقع في جنوب إثيوبيا إلى 71 قتيلا على الأقل، حسب مسؤول محلي في الشرطة.

وأفادت إدارة الشرطة في إقليم سيداما حيث وقع الحادث في منشور في وقت متأخر الأحد إنه "تم تسجيل مقتل 68 رجلا وثلاث نساء في الحادث حتى الآن"، وذلك نقلا عن قائد الشرطة دانيال سانكورا.

وذكرت الشرطة بأن الحادث وقع الأحد حوالى الساعة 15,30 بالتوقيت المحلي (14,30 ت غ) عندما انحرفت مركبة عن الطريق وسقطت في نهر.

وقال المنشور إنّ "شخصين آخرين تعرضا لجروح خطيرة" لكن من دون تقديم تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المركبة لدى وقوع الحادث.

ووقع الحادث في إقليم سيداما الذي يبعد حوالى 300 كيلومتر جنوب العاصمة أديس أبابا.