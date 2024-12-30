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المرصد السوري: 31 قتيلا في المعارك بين الفصائل الموالية لتركيا والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا
أخبار دولية
2024-12-30 | 04:58
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المرصد السوري: 31 قتيلا في المعارك بين الفصائل الموالية لتركيا والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا
تتواصل المعارك الاثنين بين فصائل مسلحة مدعومة من تركيا والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا والتي أسفرت عن سقوط 31 مقاتلا من الطرفين منذ الأحد، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقضى سبعة مقاتلين الاثنين من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات مع الأكراد في منطقة منبج وكذلك في مدينة منبج التي باتت بقبضة الفصائل الموالية لتركيا منذ مطلع كانون الأول، إثر "تسلل" مقاتلين أكراد إليها، وفق المرصد.
وأفاد المرصد عن مقتل 13 عنصرا من فصائل موالية لتركيا وعنصرين من قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد "نتيجة احتدام المعارك بين الطرفين على محاور سد تشرين وجسر قرقوزاق شرق حلب" في منطقة منبج الأحد.
وقتل ستة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا ثلاثة عناصر من قوات سوريا الديموقراطية في وقت سابق الأحد في ريف منبج كذلك.
وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية الاثنين عن "تنفيذ عمليات نوعية دمرت خلالها جهازي رادار ونظام تشويش ومدرعة عائدة للاحتلال التركي غربي جسر قرقوزاق".
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