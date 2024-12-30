أذربيجان: روسيا تعهدت تحديد المسؤولين عن تحطم الطائرة ومعاقبتهم

أكدت السلطات في باكو الإثنين أن موسكو تعهدت تحديد ومعاقبة المسؤولين عن تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان الأسبوع الماضي، غداة تأكيد الرئيس إلهام علييف أنها أصيبت بنيران أطلقت من روسيا.



وقال المدعي العام الأذربيجاني في بيان إن روسيا التي لم تؤكد بعد أن الطائرة أصيبت بنيران دفاعاتها الجوية، أبلغت أذربيجان بأنها تتخذ "إجراءات مكثفة لتحديد المذنبين وتحميلهم المسؤولية الجنائية".