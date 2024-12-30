برلين: إيلون ماسك يحاول التأثير على الانتخابات الألمانية

أعلنت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يحاول التأثير على الانتخابات الاتحادية المقرر إجراؤها في 23 فبراير شباط.



واستطردت تقول "يحاول إيلون ماسك بالفعل التأثير على الانتخابات الاتحادية" من خلال منشورات على منصة إكس ومقال رأي كتبه في مطلع الأسبوع ويدعم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني.



وأضافت المتحدثة أن ماسك حر في التعبير عن رأيه، لكن "حرية الرأي في نهاية المطاف تغطي أيضا كثيرا من الهراء".

